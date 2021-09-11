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14:25, 11 сентября 2021 года На Орловщине трудоустроили 50 инвалидов в 2021 году Всего за это время региональные службы занятости помогли найти работу около 5 тыс. человек.





В Орловской области в текущем году службами занятости трудоустроено порядка 5 тыс. человек, из них свыше сотни граждан испытывали трудности в поиске работы – в их числе около 50 инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В центрах занятости инвалидам могут помочь обучиться профессии или попросить о профориентации. Также они вправе рассчитывать на психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации, договориться о содействии началу предпринимательской деятельности и получить финансирование на организацию самозанятости. Помимо этого, лицам с инвалидностью доступны все четыре направления соцконтракта: поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, преодоление трудной жизненной ситуации и ведение личного подсобного хозяйства.



Вся база вакансий Орловщины размещена на портале регионального управления труда и занятости. Всего там 9 тыс. вакансий, из них 1,2 тыс. предназначено для инвалидов. Ознакомиться с предложениями работы можно в разделе «Гражданам/Вакансии для особых категорий», выбрав в соответствующем окне пункт «инвалиды» и задав соответствующий район трудоустройства.





Артём Ежаков



