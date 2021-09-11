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14:45, 11 сентября 2021 года В Орловской области выросли стада сельскохозяйственной живности Речь идет о крупном рогатом скоте, свиньях и птице.





В Орловской области выросли поголовья сельхозживотных и птиц. Об этом сообщает региональное правительство, ссылаясь на данные Орелстата.



Так, на 13,1% увеличилось число коров. Всего в стадах насчитывалось 34 тысяч голов. На 33,3% выросло свиное поголовье (756,6 тыс. животных в области). Численность сельскохозяйственной птицы подскочила на 29,9%. Всего в регионе насчитали 1 млн 730,7 тыс. клювов.



Соответственно, увеличилось и производство – скота и птицы на убой в живом весе (+17,2%. 128,6 тыс. тонн всего), молока (+2,8%. 67,6 тыс. тонн всего) и яиц (+2,1%. 5,4 млн штук).



В крупных, средних и малых сельхозорганизациях от одной коровы в среднем получили 3 717 кг молока (+5,1%).





Артём Ежаков



