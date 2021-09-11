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20:25, 11 сентября 2021 года Под Орлом на водоотведение и образование выделены миллионы рублей Речь идет о двух проектах в Орловском районе.





В Орловском районе продолжается реализация двух многомиллионных проектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».



Так, в деревне Хардиково за 55,7 миллиона рублей проводятся работы над строительством системы водоотведения.



В селе Бакланово капитально ремонтируют первые два этажа местной средней общеобразовательной школы, а также строят для нее универсальную спортплощадку. Сумма финансирования составляет 23,7 миллиона рублей, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



