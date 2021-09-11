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15:45, 11 сентября 2021 года

Орловские боксеры стали победителями и призерами Всероссийского турнира

Соревнования завершились накануне в Рязанской области.


Боксеры Орловской области стали победителями и призерами Всероссийского турнира памяти мастера спорта СССР Юрия Васина, завершившегося накануне в городе Михайлов Рязанской области.

Всего на ринг вышли более 200 спортсменов из 12 регионов страны. В активе команды Орловщины 10 наград – семь золотых и три бронзовые. Таким образом, каждый из наших спортсменов вернулся с медалью.

В довесок, победители турнира Станислав Мартынов и Игорь Извеков выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.

Фото сообщества Орловской областной федерации бокса в «ВКонтакте»


Артём Ежаков
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