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15:45, 11 сентября 2021 года Орловские боксеры стали победителями и призерами Всероссийского турнира Соревнования завершились накануне в Рязанской области.





Боксеры Орловской области стали победителями и призерами Всероссийского турнира памяти мастера спорта СССР Юрия Васина, завершившегося накануне в городе Михайлов Рязанской области.



Всего на ринг вышли более 200 спортсменов из 12 регионов страны. В активе команды Орловщины 10 наград – семь золотых и три бронзовые. Таким образом, каждый из наших спортсменов вернулся с медалью.



В довесок, победители турнира Станислав Мартынов и Игорь Извеков выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.



Фото сообщества Орловской областной федерации бокса в «ВКонтакте»





Артём Ежаков



