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16:50, 11 сентября 2021 года Бадминтон активнее проникает в орловские школы В рамках выигранного гранта региональная федерация по этому виду спорта накануне провела первый семинар для 10 школ из Орла, Нарышкино, Тросны и Мценска.





Федерация бадминтона Орловской области на средства выигранного гранта занялась популяризацией этого вида спорта в регионе. Первый семинар для учителей физкультуры из 10 школ из Орла, Нарышкино, Тросны и Мценска уже состоялся. Ранее все эти учебные заведения получили оборудование для игры в бадминтон. Теперь педагоги будут обучать детей игре, чтобы подготовить команды для участия во вновь созданной школьной лиге. Первый тур запланирован на 26 сентября.





Артём Ежаков



