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17:45, 11 сентября 2021 года В Орле в 2022 году отремонтируют улицу Максима Горького Заявка мэрии на поиск подрядчика появилась на портале Госзакупок.





Мэрия Орла объявила аукцион на поиск подрядчика для проведения дорожного ремонта на улице Максима Горького (участок от улицы Пролетарская Гора до переулка Костомаровского). Заявка городских властей опубликована на сайте Госзакупок. Согласно документации, для работ городской бюджет выделит порядка 99,2 миллиона рублей.



Победитель торгов обязан сдать объект до 30 июня 2022 года. В числе прочего, соглашением предусмотрено создание велосипедной дорожки. Подрядчик обязуется дать семилетнюю гарантию качества своей работы.





Артём Ежаков



