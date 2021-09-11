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19:30, 11 сентября 2021 года Юрий Семин поблагодарил орловцев за посвященное ему граффити Заслуженный тренер РСФСР и Почетный гражданин Орла прокомментировал стрит-арт в свою честь.





Юрий Семин поблагодарил орловцев за посвященное ему граффити. Напомним, что художник согласился нарисовать портрет Заслуженного тренера РСФСР и Почетного гражданина Орла абсолютно бесплатно. Изображение Семина появилось Лужках, а деньги на краску собрали жители окрестных домов.



В своем Instagram-аккаунте тренер написал: «Дорогие друзья! Большое спасибо! Приеду, увидимся!».



Юрий Семин переехал вместе с семьей на Орловщину в трехлетнем возрасте. Здесь же Юрий Павлович начал заниматься футболом в школе «Локомотива», позднее переименованного в «Спартак». Он и стал первым клубом Сёмина-игрока.



Почетный гражданин Орла – один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола. Со столичным «Локомотивом» он трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз поднимал над головой Кубок страны. Сейчас Юрий Павлович возглавляет футбольный клуб «Ростов».



Фото из аккаунта соцгруппы района Лужки





Артём Ежаков



