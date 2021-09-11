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19:30, 11 сентября 2021 года
Юрий Семин поблагодарил орловцев за посвященное ему граффитиЗаслуженный тренер РСФСР и Почетный гражданин Орла прокомментировал стрит-арт в свою честь.
Юрий Семин поблагодарил орловцев за посвященное ему граффити. Напомним, что художник согласился нарисовать портрет Заслуженного тренера РСФСР и Почетного гражданина Орла абсолютно бесплатно. Изображение Семина появилось Лужках, а деньги на краску собрали жители окрестных домов.
В своем Instagram-аккаунте тренер написал: «Дорогие друзья! Большое спасибо! Приеду, увидимся!».
Юрий Семин переехал вместе с семьей на Орловщину в трехлетнем возрасте. Здесь же Юрий Павлович начал заниматься футболом в школе «Локомотива», позднее переименованного в «Спартак». Он и стал первым клубом Сёмина-игрока.
Почетный гражданин Орла – один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола. Со столичным «Локомотивом» он трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз поднимал над головой Кубок страны. Сейчас Юрий Павлович возглавляет футбольный клуб «Ростов».
Артём Ежаков