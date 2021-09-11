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14:54, 11 сентября 2021 года

В Орле конкурсную управляющую обанкроченного ЗАО «Дормаш» отправили под домашний арест

Следствие и прокуратура добились изменения меры пресечения на более суровое.


В Орле изменили меру пресечения в отношении конкурсной управляющей предприятия «Дормаш». Суд удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры о замене подписки о невыезде на домашний арест. Женщину подозревают в особо крупной растрате. Ранее прокурор Орловской области Владислав Малкин поручил активизировать расследование уголовного дела, возбужденного по факту реализации имущества завода по заведомо низкой цене.

Основанием для смены меры пресечения стали нарушения условий подписки о невыезде.

Работа над восстановлением прав граждан, перед которыми у предприятия имеются долги, продолжается, – подчеркнули в прокуратуре.


Артём Ежаков
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