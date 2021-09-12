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12:14, 12 сентября 2021 года В Орловской области - 83 новых случая заболевания COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 185).



Накануне выздоровели 87 человек. Всего от болезни избавились 41 263 человека.



От последствий болезни в регионе скончались 962 человека, один – за последние сутки.





Орловское Информбюро



