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12:23, 12 сентября 2021 года Под Орлом нашли потерявшегося грибника Сообщение о пропавшем поступило накануне в половине восьмого вечера.





Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области, в Мценском районе найден потерявшийся грибник.



Сообщение на телефон 112 поступило 11 сентября в 19:20. Звонившие рассказали, что 77-летний мужчина, находясь на даче, отправился в лес за грибами. Заблудившегося грибника искали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части Мценска, лесники, полиция и волонтёры отряда «ЛизаАлерт». Поиски велись всю ночь, и в семь часов утра в воскресенье мужчина был найден.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



