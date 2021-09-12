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13:07, 12 сентября 2021 года

Андрей Клычков подал заявление о голосовании по месту нахождения на предстоящих выборах

Губернатор Орловской области 11 сентября посетил МФЦ, расположенный в торговом центре на Кромском шоссе.


Глава региона Андрей Клычков подал заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения. Для этого накануне, 11 сентября, он вместе с супругой посетил МФЦ, расположенный в ТМК «ГРИНН». Как сообщил Андрей Клычков, он проголосует в городе Орле во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.

С 17 по 19 сентября 2021 года на территории Орловской области пройдет голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов, а также на 227 выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований. Всего на 229 выборах различного уровня будут замещаться 2010 мандатов, основная часть которых (1959) приходится на органы местного самоуправления.

Граждане РФ смогут проголосовать на любом удобном участке, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо подать заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

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