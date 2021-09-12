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13:26, 12 сентября 2021 года Накануне отпраздновали День Орловского района Праздник прошёл в посёлке Знаменка.





Сёла Орловского района - одни из самых древних в регионе. Первое упоминание о них встречаются в летописях 1594 года. Ряд населённых пунктов сохранился и сейчас. Это Лаврово, Фоминки, Альшань. Частью Орловщины район стал в сентябре 1937 года. Во время Великой Отечественной войны попал в оккупацию. Больше 25 тысяч его жителей ушли на фронт. Больше 9 тысяч человек погибли.



Сейчас Орловский район уверенно развивается, строятся новые дороги, гордятся отличными результатами сельские хозяйства. Их в районе - 27.



Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Подворья предлагали угощения и сувениры. Можно было также посетить выставку сельскохозяйственной продукции, ретро-автомобилей, фотозоны и многие другие площадки.



Для маленьких орловцев организовали игровую программу, батуты и аттракционы. Гости могли поучаствовать в увлекательных мастер-классах.



Также состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов.



Праздник посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он поблагодарил жителей Орловского района за добросовестную работу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.



Фото с сайта правительства Орловской области







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Орловское Информбюро



