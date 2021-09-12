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14:24, 12 сентября 2021 года Под Орлом из дома вынесли продукты и алкоголь Кража произошла в Троснянском районе.





67-летний житель Тросны сообщил полиции, что во время его отсутствия неизвестные проникли в дом через окно и похитили продукты питания и алкогольные напитки на сумму более 3 тысяч рублей.



Полицейские установили подозреваемую – ранее судимую 46-летнюю жительницу соседней деревни. В беседе с полицейскими женщина не стала отрицать свою причастность к противоправному деянию.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На период предварительного следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро



