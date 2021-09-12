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14:46, 12 сентября 2021 года Орловским сотрудникам уголовно-исполнительной системы предлагают написать детектив Рассказы ждут на конкурсе, посвящённом 200-летию Достоевского.





К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского «Российская газета» и сайт ГодЛитературы.РФ организуют литературный конкурс остросюжетного рассказа «Детектив Достоевский». К участию в данном мероприятии приглашаются сотрудники уголовно-исполнительной системы. Объём конкурсной работы – не больше 10 000 знаков с пробелами.



По замыслу организаторов, это не только замечательная возможность творческой самореализации, но и перспектива попробовать свои силы в большой литературе, добиться успеха и признания как строгого и профессионального жюри, так и читателей.



Победителям обещают путешествие в город Достоевского - Санкт-Петербург.



Подробности можно узнать на сайте УФСИН России по Орловской области.





Орловское Информбюро



