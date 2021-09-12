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15:45, 12 сентября 2021 года Осенние костры должны быть под присмотром МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности.





Владельцы частных домов по традиции осенью наводят порядок на приусадебных участках, зачастую сжигая мусор, сухую траву, опавшие листья. При этом стоит помнить о безопасности. Беспечное обращение с огнем при сжигании сухой травы и мусора на территории дач зачастую оборачивается бедой – множество пожаров в осенний период происходит именно по этой причине.



В МЧС рекомендуют:



- чтобы не случилось несчастья, своевременно очищайте территорию частных домов, дачных участков от горючих отходов;



- горючие отходы мусор, сухую траву, опавшие листья следует собирать на специально выделенных площадках;



- не забывайте вовремя вывозить мусор на специальные свалки;



- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам должны быть всегда свободными;



- канистры, газовые баллоны и прочие емкости с огнеопасными жидкостями храните в тени, так как под воздействием солнечных лучей они легко могут воспламениться;



- не курите в сараях, на чердаках, в местах, где хранятся горючие материалы или старые вещи.



- не жгите мусор вблизи строений и не оставляйте без присмотра костры - внезапный порыв ветра сделает пламя неконтролируемым;



- вызвать пожарную охрану нужно по телефонам «01», «101».





Орловское Информбюро



