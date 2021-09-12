воскресенье 12.09.2021 19:22:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:45, 12 сентября 2021 года

Осенние костры должны быть под присмотром

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности.


Владельцы частных домов по традиции осенью наводят порядок на приусадебных участках, зачастую сжигая мусор, сухую траву, опавшие листья. При этом стоит помнить о безопасности. Беспечное обращение с огнем при сжигании сухой травы и мусора на территории дач зачастую оборачивается бедой – множество пожаров в осенний период происходит именно по этой причине.

В МЧС рекомендуют:

- чтобы не случилось несчастья, своевременно очищайте территорию частных домов, дачных участков от горючих отходов;

- горючие отходы мусор, сухую траву, опавшие листья следует собирать на специально выделенных площадках;

- не забывайте вовремя вывозить мусор на специальные свалки;

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам должны быть всегда свободными;

- канистры, газовые баллоны и прочие емкости с огнеопасными жидкостями храните в тени, так как под воздействием солнечных лучей они легко могут воспламениться;

- не курите в сараях, на чердаках, в местах, где хранятся горючие материалы или старые вещи.

- не жгите мусор вблизи строений и не оставляйте без присмотра костры - внезапный порыв ветра сделает пламя неконтролируемым;

- вызвать пожарную охрану нужно по телефонам «01», «101».


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.