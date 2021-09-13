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9:56, 13 сентября 2021 года Под Орлом в ДТП погиб 72-летний водитель «Рено» Авария произошла в субботу днем.





11 сентября в 13:30 в Свердловском районе в результате ДТП погиб 72-летний водитель «Рено Логан». Мужчина ехал со стороны д. Степановка в направлении автодороги Разбегаевка – Васильевка, когда не справился с управлением и съехал в кювет.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб, – сообщили в региональном УГИБДД.





Артём Ежаков



