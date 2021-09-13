Орловцу грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского

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10:45, 13 сентября 2021 года
Орловцу грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на полицейскогоРазгоряченный алкоголем, мужчина ударил правоохранителя по лицу.
В Орле возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, – сообщили в областном СУ СК.
Инцидент произошел в субботу, 4 сентября. Следствие считает, что нетрезвый орловец сквернословил в развлекательном комплексе, а в ответ замечание дежурного полицейского мужчина ударил правоохранителя рукой в лицо.
Расследование продолжается.
Артём Ежаков