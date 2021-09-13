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10:20, 13 сентября 2021 года Орловских школьников научат оказывать первую помощь Медицинский урок провели в школе № 36 города Орла.





В 36-й школе Орла провели урок, который посвятили Всемирному дню первой медицинской помощи. Занятие организовали эксперты регионального отделения ОНФ.



Школьникам рассказали и показали, как проверить сердцебиение у пострадавшего, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ребята с помощью манекена смогли сами попробовать себя в деле.



Подобные уроки продолжатся в орловских школах, и, возможно, для кого-то станут решающими в выборе профессии.





Анна Вайсергисер



