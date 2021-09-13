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10:36, 13 сентября 2021 года

Проблему ржавой воды в микрорайоне «Наугорский» планируют решить после 2022 года

На днях мэр Орла и гендиректор «Орёлводоканала» встретились с жителями микрорайона.


Вопрос с качеством воды в микрорайоне «Наугорский» жители пытаются решить не первый год. Свою проблему они активно обсуждают и в социальных сетях, показывая, что льётся из крана. На встрече с мэром Орла без прикрас поделились наболевшим.

Марина Примаченко, жительница г. Орла: «Очень часто в ванной, когда набираешь воду, остаётся черный осадок на дне, как будто земля».

Микрорайон «Наугорский» обслуживается отдельным водозаборным узлом, который, не соединен с общегородской системой водоснабжения. По словам специалистов, здесь низкий уровень подземных вод с не самым высоким качеством, поэтому главной проблемой является повышенное в них содержание железа.

Оксана Землякова, жительница г. Орла: «В выходные дни налить воды не представляется возможным, она может идти цветом как квас наверно».

На встрече пояснили: для того чтобы проблема решилась, необходимо строительство нового водозаборного узла, но лишь только после того, как старый перейдёт в собственность «Орёлводоканала».

Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Принято решение о выкупе данного водозаборного узла для приобретения его в муниципальную собственность, как только это произойдёт, водозаборный узел будет принадлежать муниципальному предприятию «Орёлводоканал».

По словам мэра Орла, частник назвал сумму сделки - свыше 30 млн. рублей. Юрий Парахин пояснил: для городской казны эта сумма неподъёмная, поэтому за помощью обратились в правительство области. И уже принято решение о предоставлении льготы «Орёлводоканалу» - как социальному предприятию. Освобождение от части налогов позволит сэкономить средства, которые помогут выкупить этот водозаборный узел.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Льгота начнётся с начала следующего года, соответственно у «Орёлводоканала» появится возможность выкупа, дальше проектирование и строительство станции обезжелезивания».

Завершить работы планируют к концу 2022 года. А значит, качество воды в микрорайоне «Наугорский» должно стать лучше.


Юлия Опанасюк
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