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10:37, 13 сентября 2021 года Объявлены даты проведения итогового сочинения В 2021-2022 учебном году, если не изменится санитарно-эпидемиологическая ситуация, то 11-классники напишут сочинение в декабре.



В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки сообщили о предварительных датах проведения итогового сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Планируется, что выпускники 11 классов напишут работу 1 декабря 2021 года. Для ребят, которые не смогут присутствовать на сочинении по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные даты — 2 февраля и 4 мая 2022 года. В эти же дни работу могут написать школьники, которым не удалось с ней справиться в декабре.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – сочинение в этом году так же оценивают по системе «зачёт»/«незачёт». Его в обязательном порядке должны писать все 11-классники, чтобы быть допущенными к сдаче ЕГЭ. Сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в университеты. Некоторые вузы начисляют за него до 10 баллов.



Министерство просвещения утвердило и озвучило пять направлений тем сочинения в этом году:



«Человек путешествующий: дорога в жизни человека» (дорога реальная, воображаемая, книжная).

«Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?» (достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные).

«Преступление и Наказание – вечная тема» (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние).

«Книга – про меня» (высказывание о тексте, который представляется личностно важным для 11-классника).

«Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина» (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства).



На сайте Федерального института педагогических измерений уже опубликованы комментарии экспертов по написанию сочинения.



Ранее Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ на новый учебный год. В порядке проведения ВПР есть существенные изменения. Проверка знаний школьников назначена на весну 2022 года.





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