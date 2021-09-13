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10:53, 13 сентября 2021 года Орловцев приглашают на «Кружевную сказку» Выставка Народного мастера России Татьяны Масловой открылась в Орловском краеведческом музее.





В Орловском краеведческом музее открылась выставка Народного мастера России Татьяны Масловой. На выставке, которая называется «Кружевная сказка», представлено более 50 экспонатов.



Татьяна Маслова первой в Орле взялась за возрождение традиций коклюшечного кружева и обучение основам мастерства. Она воспитала целую плеяду педагогов - мастеров кружевоплетения. А работы орловской кружевницы представлены в частных, зарубежных коллекциях и музеях. Не раз они завоевывали призовые места и становились победителями международных фестивалей и выставок. Окунуться в поэзию коклюшечного кружева в Орловском краеведческом музее можно будет до 8 октября.



Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Придя сюда, ощущаешь просто какое-то волшебство, потому что это не просто кружево традиционное, оно разностороннее, оно цветное, есть разные мотивы - есть ангелы, есть фантазийные объекты, поэтому удивительная выставка удивительного человека, мастера. Многие работы хранятся в фондах нашего музея».

Окунуться в поэзию коклюшечного кружева в Орловском краеведческом музее можно будет до 8 октября.





Анна Вайсергисер



