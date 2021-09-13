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11:34, 13 сентября 2021 года

На Орловщине планируют развивать спортивный и выходной туризм

Представители региона провели встречи и переговоры на международных форумах.


В Орловской области хотят развивать спортивный событийный туризм и туризм выходного дня. С этой целью представители регионального туристического кластера побывали на двух международных формах – «Россия – спортивная держава» и «Отдых».

Спортивный событийный туризм – перспективный для региона. На Орловщине есть площадки, способные принимать соревнования высокого уровня – например, ТМК «ГРИНН». Итогом форума для области стали состоявшиеся переговоры с Федерацией гиревого спорта и Федерацией дзюдо. Уже подписано три соглашения о сотрудничестве с ОГ ФСО «Юность России», Федерацией рукопашного боя и Федерацией армрестлинга, – сообщили в региональном правительстве.

Что касается туризма выходного дня, то возможности Орловщины обсуждались на форуме «Отдых». Преимуществом области для развития этого направления в регионе назвали близость к Москве. Эту выгоду планируют использовать для брендирования и привлечения гостей. В рамках форума удалось наметить взаимодействие с экспертом международного уровня по маркетингу и брендингу Андреем Пуртовым. Он должен провести для региона серию мастер-классов и форсайт-сессий (обсуждение концепции образа будущего). В соответствии с этим на Орловщине хотят создать идеи туристических продуктов выходного дня.


Артём Ежаков
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