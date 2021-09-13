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12:15, 13 сентября 2021 года 82 орловца вчера заразились COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 82 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 267).



Накануне выписано 67 орловцев (всего – 41 330). От последствий болезни скончалось 963 жителя региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 18 178 (всего – 7 158 248), число выздоровевших – 12 469 (всего – 6 402 126). Общее число летальных исходов – 193 468 (+719 случаев за сутки).





Артём Ежаков



