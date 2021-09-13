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12:56, 13 сентября 2021 года В орловских очагах АЧС уничтожено 86 свиней Отчуждено 156 животных.





В Орловской области с начала текущего года в дикой фауне Знаменского и Хотынецкого районов и в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) на территории Болховского района были зарегистрированы очаги африканской чумы свиней. Карантин на первых двух участках уже отменён. Всего здесь в рамках борьбы с заболеванием уничтожено 86 свиней и отчуждено 156 животных.



В рамках борьбы с АЧС исследовано 14 842 пробы. В их числе оказалось 375 материалов, отобранных от диких кабанов, и две показали положительный результат (Знаменский и Хотынецкий районы). Глава регионального Россельхознадзора Евгений Чёрный отметил высокий риск заражения АЧС из-за миграции диких кабанов. Наибольшая опасность при этом грозит ЛПХ со свободным выпасом животных. В связи с этим губернатор Андрей Клычков поручил активизировать создание буферных зон и контролировать численность дикого кабана, – сообщили в областном правительстве.



За сокрытие сведений о внезапном падеже свиней и неправильной утилизации биоотходов на владельца ЛПХ заведены протоколы. Всего в ходе проверок свиноводов оштрафовали в общей сложности на 668 тыс. рублей за различные нарушения. На троих орловцев, осуществивших подворный убой, возбуждены административные дела.





Артём Ежаков



