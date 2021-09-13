Главная » Новости



14:59, 13 сентября 2021 года В Орле «Хлебосольный выходной» занял ещё одну площадку К двум уже имеющимся в областном центре ярмаркам выходного дня добавили еще одну - на улице Московской. О том, как прошел первый день, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





В Орле появилась ещё одна ярмарка «Хлебосольный выходной». Место прописки - Железнодорожный район, Московская, 67. Рядом с одним из крупных торговых центров. Ярмарка - универсальная. Сюда в минувшую субботу фермеры и индивидуальные предприниматели привезли свою продукцию. Покупателей ждали с семи утра.



Маргарита Пименова, владелец ЛПХ: «Первый раз приехали. Посмотрим, как пойдёт. Люди подходят, смотрят, некоторые попробовать берут, некоторые сразу берут, так что будем смотреть, будем приезжать».

Валентина Горелова, владелец ЛПХ: «Мы приехали торговать своей продукцией из Новодеревеньковского района. Всё выращенное, всё выхоженное на своей пасеке и в своем подворье. Торгуем первый раз».

Здесь, так же, как и на уже привычных точках, лотки с фермерской продукцией, на которых сезонные ягоды, овощи, фрукты. Отличается ярмарка пока количеством производителей: продавцов больше, чем покупателей. Что касается оплаты за место, то тут привычной алгоритм - за квадратный метр. Бразды правления - в руках «Спецавтобазы». Они контролируют товарное соседство, наличие весов и чистоту.



Жителей шаговая доступность – устроила. Для тех, кто приехал за покупками на личном транспорте, парковочных мест достаточно. Но есть ещё к чему стремиться, и на что обратить внимание организаторам. Основные претензии - бедный ассортимент.



На следующей неделе ярмарка «Хлебосольный выходной» на Московской вновь приглашает и фермеров, и покупателей. График работы: суббота и воскресенье с 7:00 до 15:00.





Анна Вайсергисер



