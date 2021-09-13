Главная » Новости



15:00, 13 сентября 2021 года Остановка троллейбусов в Орле произошла из-за обрыва контактной сети Транспортный коллапс произошёл сегодня утром.





Сегодня в Орле в первой половине дня троллейбусы были обесточены. В районе улицы 1-й Посадской движение утром было затруднено. Причиной затора стало возгорание и обрыв провода троллейбусной контактной сети. Это произошло при манёвре одной из машин ТТП, она штангами зацепила провода. Аварийная бригада оперативно прибыла на место аварии. Ремонт занял около полутора часов.



Видео из соцсетей





Антон Киселёв



