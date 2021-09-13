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15:32, 13 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в центре Орла на полтора часа остановились троллейбусы.



- В областном центре заработала ещё одна ярмарочная площадка.



- Строительство школы в Зареченском микрорайоне - на особом контроле властей.



- Проблему ржавой воды в микрорайоне «Наугорский» планируют решить после 2022 года. На днях мэр Орла и гендиректор «Орёлводоканала» встретились с жителями микрорайона.



- Более 9 тысяч орловцев воспользовались механизмом «Мобильный избиратель». Сегодня - последний день приёма заявлений от граждан, которые намерены голосовать по месту пребывания, а не регистрации.



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