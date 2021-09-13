Главная » Новости



15:34, 13 сентября 2021 года В Орле проверят газовое оборудование в жилых домах В областной столице пройдёт традиционный «Месячник безопасности».





Постановлением мэрии Орла с 1 октября по 1 ноября в областной столице пройдёт традиционный «Месячник безопасности». В числе прочего, в план мероприятий включены рейды, направленные на предупреждение нарушений при использовании газового оборудования. В целях недопущения взрывов бытового газа жителям и ответственным лицам разъяснят технику безопасности.



Помимо этого, в план мероприятий включена разъяснительная работа с населением из группы риска, а также проверки оборудования, личного спасательного и добровольческого составов.





Артём Ежаков



