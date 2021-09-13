Орловец Юрий Ноздрунов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призёров XVI Паралимпийских игр

Спортсмены получили награды из рук президента страны Владимира Путина.

Сегодня в Кремле президент страны Владимир Путин встретился с победителями и призерами XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Среди них и наш земляк - орловский игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов.

Юрий Ноздрунов выиграл бронзовую медаль - первую в истории Орловщины паралимпийскую награду. И сегодня же Юрия наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В приветственном слове Владимир Путин отметил: паралимпийцы показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта, завоевали 118 наград и установили 17 мировых рекордов.