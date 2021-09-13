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17:22, 13 сентября 2021 года

Орловец Юрий Ноздрунов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призёров XVI Паралимпийских игр

Спортсмены получили награды из рук президента страны Владимира Путина.


Сегодня в Кремле президент страны Владимир Путин встретился с победителями и призерами XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Среди них и наш земляк - орловский игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов. 
 
Юрий Ноздрунов выиграл бронзовую медаль - первую в истории Орловщины паралимпийскую награду. И сегодня же Юрия наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 
В приветственном слове Владимир Путин отметил: паралимпийцы показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта, завоевали 118 наград и установили 17 мировых рекордов. 
 
Владимир Путин: «Никакими наградами и регалиями вас не оценить. Каждый, хочу это подчеркнуть, без всякого преувеличения - гордость страны, достояние всего нашего общества. Такие люди, такие личности, как вы, без преувеличения, меняют мир, меняют его к лучшему».
Фото: kremlin.ru 



Надежда Невматулина
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