Орловец Юрий Ноздрунов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призёров XVI Паралимпийских игр

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17:22, 13 сентября 2021 года
Орловец Юрий Ноздрунов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призёров XVI Паралимпийских игрСпортсмены получили награды из рук президента страны Владимира Путина.
Сегодня в Кремле президент страны Владимир Путин встретился с победителями и призерами XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Среди них и наш земляк - орловский игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов.
Юрий Ноздрунов выиграл бронзовую медаль - первую в истории Орловщины паралимпийскую награду. И сегодня же Юрия наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В приветственном слове Владимир Путин отметил: паралимпийцы показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта, завоевали 118 наград и установили 17 мировых рекордов.
Владимир Путин: «Никакими наградами и регалиями вас не оценить. Каждый, хочу это подчеркнуть, без всякого преувеличения - гордость страны, достояние всего нашего общества. Такие люди, такие личности, как вы, без преувеличения, меняют мир, меняют его к лучшему».
Надежда Невматулина