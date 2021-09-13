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17:30, 13 сентября 2021 года На Орловщине назвали ежедневную стоимость школьного питания Организацию приёма пищи в образовательных учреждениях сегодня обсуждали в областном правительстве.





В Орловской области назвали ежедневную стоимость школьного горячего питания. По словам главы департамента образования Татьяны Крымовой, ученики начальных классов питаются примерно на 59 рублей, а дети от 5 до 11 классов получают набор блюд на 40-56,5 рубля. Для детей-льготников стоимость питания составляет 60 рублей.

Бесплатные завтрак и обед в регионе получают все студенты профессиональных образовательных организаций, а сиротам и оставшимся без попечения родителей предусмотрено пятиразовое горячее питание, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



