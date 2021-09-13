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18:03, 13 сентября 2021 года
Андрей Клычков вручил награды победителям и призёрам финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»Встреча главы региона с талантливыми молодыми людьми и их наставниками прошла сегодня, 13 сентября, в администрации Орловской области.
Сегодня победителям и призёрам финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы», а также их наставникам были вручены Благодарности
Губернатора Орловской области и Орловского областного Совета народных депутатов.
Как отметил Андрей Клычков, выступление в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» стало триумфом для нашей области.
С ответным словом обратилась победительница финала WorldSkills Russia в компетенции «Агрономия», студентка Глазуновского сельскохозяйственной техникума Виктория Галата. Девушка отметила, что планирует продолжать работу в выбранном направлении, а после окончания учёбы, непременно свяжет свою жизнь с агрономией.
Подводя итоги встречи, Андрей Клычков сообщил, что все победители и призёры Чемпионата будут включены в список стипендиатов Губернатора Орловской области уже в этом учебном году.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро