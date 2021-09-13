Андрей Клычков вручил награды победителям и призёрам финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Встреча главы региона с талантливыми молодыми людьми и их наставниками прошла сегодня, 13 сентября, в администрации Орловской области.

Сегодня победителям и призёрам финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы», а также их наставникам были вручены Благодарности Губернатора Орловской области и Орловского областного Совета народных депутатов.

Как отметил Андрей Клычков, выступление в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» стало триумфом для нашей области.

С ответным словом обратилась победительница финала WorldSkills Russia в компетенции «Агрономия», студентка Глазуновского сельскохозяйственной техникума Виктория Галата. Девушка отметила, что планирует продолжать работу в выбранном направлении, а после окончания учёбы, непременно свяжет свою жизнь с агрономией.

Подводя итоги встречи, Андрей Клычков сообщил, что все победители и призёры Чемпионата будут включены в список стипендиатов Губернатора Орловской области уже в этом учебном году.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области