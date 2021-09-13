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18:31, 13 сентября 2021 года Сегодня под Мценском предали земле останки 82-х советских бойцов Поисковикам удалось установить 21 имя.





Сегодня в Мценском районе Орловской области, в Верхней Зароще (на территории бывшей деревни Бутырки) были преданы земле останки 82 солдат, павших в боях во время Великой Отечественной войны. Останки солдат были найдены в ходе летнего этапа «Вахты памяти», в котором принимали участие 50 орловских поисковиков из разных организаций. Работа волонтёров продолжится в архивах, там постараются установить имена павших. Николай Андреев, председатель молодёжного поискового объединения «Огненная дуга»: «Абсолютное большинство вот этих ребят, которые сегодня обрели покой, они ведь нигде не числятся, их нет ни на каких памятниках, их нет в каких-либо списках. Есть люди, у них есть имена, и в первую очередь мы ликвидируем эту несправедливость». Среди тех, кто защищал Орловщину под Спасским-Лутовиново, - бойцы 287-й стрелковой дивизии. Поисковики на сегодня готовы назвать 402 фамилии. Самая большая удача, как говорят поисковики, когда находятся родственники. Людмила Киселёва приехала из Тульской области. Сообщение о том, что разыскиваются близкие солдата Красной армии, нашла в интернете, и увидела точные данные своего родного дяди Павла Овечкина. Людмила Киселёва, жительница г. Тулы: «Меня отвезут на место его гибели его, и сами понимаете, что это такое - хоронили безымянных солдат, а сейчас он увековечен. Есть куда прийти, кому поклониться». Есть ещё одна история, которая пока остаётся нераскрытой для поисковиков. Среди погибших найден Алексей Ларин, уроженец Мценского района. Его останки сегодня также обрели покой. На момент смерти ему было всего 18 лет, но он как будто знал, что его смогут найти, и на медальоне нацарапал свое имя. Сергей Щербатый, председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России»: «Смотрели в списках потерь дивизии, там очень чётко расписаны места первичного захоронения, это нам позволило убедиться, что это медальон его, Ларина». Поисковики продолжают искать родственников бойца. Но деревни, где он проживал, уже не существует.





Всеволод Трифонов



