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21:20, 13 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Кремле чествовали паралимпийцев. Нашему чемпиону Юрию Ноздрунову вручили государственную награду.

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- Победители и призёры чемпионата «Молодые профессионалы» получат губернаторские стипендии.

- Орловские дайверы ищут на дне Волги артиллерию Ивана Грозного. Найденные предметы изучат специалисты Института археологии Российской академии наук.







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