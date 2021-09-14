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21:20, 13 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Сегодня в Кремле чествовали паралимпийцев. Нашему чемпиону Юрию Ноздрунову вручили государственную награду.
- Сегодня под Мценском предали земле останки 82-х советских бойцов. Поисковикам удалось установить 21 имя.
- Победители и призёры чемпионата «Молодые профессионалы» получат губернаторские стипендии.
- Орловские дайверы ищут на дне Волги артиллерию Ивана Грозного. Найденные предметы изучат специалисты Института археологии Российской академии наук.
Вести-Орёл