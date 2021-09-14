14 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.

В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 14 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Тургенева, д. 42 («Водолей») ; ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж) . Время работы – с 12:00 до 19:00.



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).