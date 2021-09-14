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7:27, 14 сентября 2021 года Свыше 100 особенных детей получат помощь в ливенском социально-реабилитационном центре Проект «Откроем мир вместе» будет реализовываться до 30 сентября 2022 года.







В социально-реабилитационном центре несовершеннолетних в городе Ливны продолжается реализация проекта «Откроем мир вместе», помогающего детям с особенностями развития. До 30 сентября 2022 года поддержку получат более 100 ребят, – сообщили в областном правительстве. Финансирование программы составляет 5 миллионов рублей. Эти деньги взяты из гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На выделенные средства куплено современное игровое, методическое и техническое оборудование для коррекционной, реабилитационной и развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллекта, с тяжелыми нарушениями речи и с расстройствами аутистического спектра.

Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



