вторник 14.09.2021 14:06:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

7:27, 14 сентября 2021 года

Свыше 100 особенных детей получат помощь в ливенском социально-реабилитационном центре

Проект «Откроем мир вместе» будет реализовываться до 30 сентября 2022 года.


В социально-реабилитационном центре несовершеннолетних в городе Ливны продолжается реализация проекта «Откроем мир вместе», помогающего детям с особенностями развития. До 30 сентября 2022 года поддержку получат более 100 ребят, – сообщили в областном правительстве.
 
Финансирование программы составляет 5 миллионов рублей. Эти деньги взяты из гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На выделенные средства куплено современное игровое, методическое и техническое оборудование для коррекционной, реабилитационной и развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллекта, с тяжелыми нарушениями речи и с расстройствами аутистического спектра.
 
Фото пресс-службы правительства Орловской области



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.