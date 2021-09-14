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8:16, 14 сентября 2021 года Юные орловские футболисты завоевали Кубок Ильзата Ахметова Соревнования в рамках Детской футбольной лиги завершились в Краснодарском крае.





Юные орловские футболисты выиграли кубок Ильзата Ахметова (футболист ПФК ЦСКА и сборной России). Соревнования прошли в Краснодарском крае в рамках Детской футбольной лиги. По итогам группового этапа основных соревнований наша команда набрала шесть очков и стала пятой в таблице. Однако на этом участие в соревнованиях для нашей команды не закончились. В утешительном турнире орловцы 2013 года рождения одержали две победы над командами Новороссийска и Пензы и забрали трофей.





Артём Ежаков



