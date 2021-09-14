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8:57, 14 сентября 2021 года

На Орловщине вырос объём экспорта

Торговля с зарубежными странами увеличилась по сравнению с прошлым годом.


Внешнеторговый оборот Орловщины за январь – июль 2021 года составил 429,2 млн долларов США – на 30,7 % больше, чем год назад. Об этом сообщили в региональном правительстве. Экспорт товаров вырос на 22 % и составил 197,7 млн долларов, стоимостные объёмы импорта за год подскочили на 39,1 % и составили 231,5 млн долларов. 
 
Товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 31,8%. Экспорт туда вырос 35,4 % и принес 120,8 млн долларов. Внешнеторговый оборот со странами СНГ составил 152,5 млн долларов (+28,6%). 
 
Основные торговые партнеры региона: Республика Беларусь, Латвия, Германия, Китай, Украина, Казахстан, Италия, Турция и Польша. Лидерами орловского экспорта являются: машиностроительная продукция – 34,3%, продовольственные товары и сырье – 32,5% , металлы и изделия из них – 11,2%, продукция химической промышленности – 8,2%.



Артём Ежаков
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