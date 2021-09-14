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9:24, 14 сентября 2021 года На Орловщине отменили особый противопожарный режим Соответствующее распоряжение областного правительства подписано замгубернатора Вадимом Соколовым.





В Орловской области с 10 сентября отменен особый противопожарный режим, введённый 23 июня. Решение принято в связи с нормализацией обстановки, связанной с лесными и природными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности на территории Орловской области.





Артём Ежаков



