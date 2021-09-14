вторник 14.09.2021 14:06:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:15, 13 сентября 2021 года

Орловские дайверы ищут на дне Волги артиллерию Ивана Грозного

Уже найденные предметы изучат специалисты Института археологии Российской академии наук.


На нижегородской земле дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» находятся практически неделю. Они ведут работы в акватории Волги у села Работки. В XVIII-XIX веках здесь строились крупные парусные суда. А несколькими веками ранее, зимой 1548-го, произошло событие, которое вошло в историю как «Работкинский инцидент».
 
Олег Радюш, археолог, научный сотрудник Отдела археологии эпохи великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН: «Молодой русский царь Иван Васильевич отправляется в поход на Казань, в свой первый поход. Войско его идёт сухопутным путём, а тяжёлую осадную артиллерию тянут по льду Волги в сторону Казани. И в начале февраля происходит раннее половодье, проваливается лёд на Волге, и эта вся тяжёлая артиллерия тонет и уходит на дно».
 
В холодную волжскую воду дайверы погружаются по нескольку раз в день. В помощь им - гидролокаторы и подводные металлодетекторы. Одна из целей - найти то, что подтвердит события пятивековой давности. 
 
На сегодняшний день обследовано несколько квадратных километров. И находки ждать себя не заставили. 
 
Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Интересная находка - на дне реки при помощи подводного металлодетектора был найден предмет, напоминающий старинное ядро, но время, возраст и принадлежность его скажут археологи».
 
В ближайшее время дайверы планируют посетить местный школьный музей, чтобы лучше узнать историю возникновения села Работки.



Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.