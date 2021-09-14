Орловские дайверы ищут на дне Волги артиллерию Ивана Грозного

Уже найденные предметы изучат специалисты Института археологии Российской академии наук.

На нижегородской земле дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» находятся практически неделю. Они ведут работы в акватории Волги у села Работки. В XVIII-XIX веках здесь строились крупные парусные суда. А несколькими веками ранее, зимой 1548-го, произошло событие, которое вошло в историю как «Работкинский инцидент».

Олег Радюш, археолог, научный сотрудник Отдела археологии эпохи великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН: «Молодой русский царь Иван Васильевич отправляется в поход на Казань, в свой первый поход. Войско его идёт сухопутным путём, а тяжёлую осадную артиллерию тянут по льду Волги в сторону Казани. И в начале февраля происходит раннее половодье, проваливается лёд на Волге, и эта вся тяжёлая артиллерия тонет и уходит на дно».

В холодную волжскую воду дайверы погружаются по нескольку раз в день. В помощь им - гидролокаторы и подводные металлодетекторы. Одна из целей - найти то, что подтвердит события пятивековой давности.

На сегодняшний день обследовано несколько квадратных километров. И находки ждать себя не заставили.

Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Интересная находка - на дне реки при помощи подводного металлодетектора был найден предмет, напоминающий старинное ядро, но время, возраст и принадлежность его скажут археологи».

В ближайшее время дайверы планируют посетить местный школьный музей, чтобы лучше узнать историю возникновения села Работки.