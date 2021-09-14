Главная » Новости



20:34, 13 сентября 2021 года В Орловской области отопительный сезон начнётся 15 сентября Традиционно первое тепло пойдёт в социальные объекты.





Отопительный сезон в Орловской области начнётся 15 сентября. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил губернатор Андрей Клычков. В связи с приближающимися холодами дано поручение по подаче тепла в социальные учреждения – школы, детсады, больницы и т.д.





Артём Ежаков



