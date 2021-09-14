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20:56, 13 сентября 2021 года В Орле пожаловались на недостаточную освещенность городских улиц вечером Губернатор Андрей Клычков поручил мэру договориться с подрядчиком о более раннем включении фонарей.





Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил мэру Орла Юрия Парахину договориться с «Ростелекомом» о более раннем включении уличного освещения. В чате трансляции главе региона пожаловались на недостаточную освещенность вечерних городских улиц.





Артём Ежаков



