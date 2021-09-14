Водители большегрузов игнорируют запрет парковки в микрорайоне «Зареченский» в Орле

Жителей призывают фиксировать нарушения и передавать данные городской администрации.

В микрорайоне «Зареченский» в Орле водители большегрузов продолжают парковаться, несмотря на запрещающие знаки. Об этом губернатору Андрею Клычкову сообщили зрители его прямой трансляции в социальных сетях. Глава региона заявил о необходимости подключения ГИБДД по этому вопросу.

«Надо водителей немного проучить. Там есть, где парковаться, но точно не во дворах домов», – заявил Клычков.

Мэр Орла Юрий Парахин написал в комментарии: «С ГИБДД отрабатываем, нужны госномера большегрузов. Отправляйте их в личные сообщения».