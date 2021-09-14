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22:38, 13 сентября 2021 года

Андрей Клычков попросил орловцев быть внимательней друг к другу

Глава региона описал случай, с которым к нему обратилась жительница Орла.


Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о случае, практически разозлившем его. Он касался девушки, пришедшей в городскую больницу с болями. В регистратуре ей, по словам главы региона, нахамили. На следующий день девушку госпитализировали по «скорой». Клычков заявил, что в ситуации разберутся и найдут виновных. «За каждым работником надзирателей не поставишь, не переучишь. И из-за таких случаев складывается плохое впечатление о работе системы. Удивляет, когда люди своими словами разрушают всё, что делается».


Артём Ежаков
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