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22:38, 13 сентября 2021 года Андрей Клычков попросил орловцев быть внимательней друг к другу Глава региона описал случай, с которым к нему обратилась жительница Орла.





Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о случае, практически разозлившем его. Он касался девушки, пришедшей в городскую больницу с болями. В регистратуре ей, по словам главы региона, нахамили. На следующий день девушку госпитализировали по «скорой». Клычков заявил, что в ситуации разберутся и найдут виновных. «За каждым работником надзирателей не поставишь, не переучишь. И из-за таких случаев складывается плохое впечатление о работе системы. Удивляет, когда люди своими словами разрушают всё, что делается».





Артём Ежаков



