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10:00, 14 сентября 2021 года

Вторую часть ремонта Болховского шоссе в Орле завершат до конца года

Запланированное обустройство велодорожек, освещения и тротуаров должно быть выполнено до 20 декабря.


Сроки второго этапа реконструкции Болховского шоссе в Орле сместили. Ранее датой завершения работ в конкурсной документации называлось 30 июня 2022 года. В обновленных условиях сроки сместились на 20 декабря 2021 года. Цена контракта осталась прежней – чуть больше 31,6 миллиона рублей. Гарантия – 7 лет.

Как сообщили в мэрии, в обязанности подрядчика войдет обустройство плиточных тротуаров вдоль шоссе и частного сектора, причем тротуары будут укладываться на укрепленное основание, чтобы в будущем их не продавили машины. С тротуарами будут совмещены асфальтовые двухполосные велосипедные дорожки шириной от 3 до 4 метров. Также по четной стороне шоссе появятся около 40 новых световых опор. Помимо этого, соглашением предусмотрена замена двух остановочных павильонов и создание трех заездных карманов.

Больные, сухостойные и аварийные деревья будут вырублены и заменены на яблони без яблок.

Первый этап работ выполнила компания «Нерудстрой». Контракт обошелся на 5,2 миллиона рублей дешевле изначальной цены и составил 34,9 миллиона.

Фото мэрии Орла


Артём Ежаков
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