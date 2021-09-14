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10:24, 14 сентября 2021 года На орловской дороге автогрейдер насмерть задавил пенсионера ЧП произошло накануне в Малоархангельском районе.





13 сентября в 11:15 в районе д. 6 по ул. Пионерской в деревне Кошелевка Малоархангельского района водитель автогрейдера насмерть сбил 74-летнего пенсионера. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, мужчина погиб до приезда бригады медиков.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 2 погибли.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



