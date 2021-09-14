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10:41, 14 сентября 2021 года Под Орлом после столкновения с грузовиком погиб водитель внедорожника ЧП произошло вчера на автодороге М-2 «Крым».





13 сентября в 13:15 на 373 километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись «ТагАЗ Тагер» с груженным досками прицепом и КамАЗ. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где в лобовую врезался в грузовик. От удара легковушку отбросило на дорожное ограждение. Водитель «Тагера» не смог пережить столкновения – погиб до приезда «скорой».







За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 2 погибли.



Фото пресс-службы УГИБДД России и ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



