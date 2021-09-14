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10:51, 14 сентября 2021 года

Орловцы приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым 2021»

Соревнования проходили в Евпатории.


В Евпатории подвели итоги Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «Пара-Крым 2021». В нём приняли участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

В этом году участниками стали около 400 человек из 53 регионов страны, в том числе из Орловской области.

Основные соревнования проходили по пяти спортивным дисциплинам. И почти в каждой из них орловцы заняли призовые места. В активе наших ребят – два первых и два вторых места. Так Андрей Гапонов и Евгений Тавров стали лучшими в настольном теннисе и беге. А Максим Тарасов и Денис Яхонтов - вице-чемпионы по пауэрлифтингу и дартсу. По итогам соревнований Орловская область заняла третье общекомандное место среди всех участников.


Юлия Сулим
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