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11:29, 14 сентября 2021 года

Орловцам придётся привыкать к изменению климата в регионе

По мнению синоптиков, изменения уже заметны. Подробнее – в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Марии Семак.


«Аномальная жара» - словосочетание, которым можно описать практически все три месяца этого лета. Засухи, конечно, не было, но столбик термометра и в июне, и в июле, и в августе поднимался выше тридцати, а то и за тридцать пять. Синоптики фиксируют изменения в сезонах: зима начинается позже на 5-7 дней, более раннее начало весны и увеличение опасных метеорологических явлений.

Валерий Селихов, начальник Орловского ЦГМС: «Если оценивать тридцатилетний период, то у нас раньше были чаще заморозки в весенний период. Сейчас наоборот - становится засушливее. В летний период учащаются суховеи, почвенные засухи, чрезвычайная пожарная опасность. То есть агрометеорологические явления стали теплее».

Меняется погода - меняется самочувствие орловцев. Особенно это сказывается на людях с хроническими заболеваниями. Осторожнее надо быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременным, возрастным пациентам, а также пациентам с бронхолёгочными заболеваниями.

Людмила Харитонова, врач-терапевт филиала поликлиники №2 г. Орла: «Возможны обострения, так как при повышении температуры происходит повышение потоотделения. Меняется водно-солевой баланс организма. Необходимо пристальное внимание уделять режиму дня».

Ориентируются на погоду и аграрии. Начало посевных работ или уборочной кампании зависит от расписания «небесной канцелярии». Если проливной дождь - один график. Если засушливо - другой. В этом году жара, хоть и не сильно, но отразилась на урожае зерновых.

Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Жаркая погода сыграла свою роль, но ту работу, что проводили все предыдущие годы, что касается и технологий, и приобретения техники, и минеральных удобрений, она сказалась. И всего лишь меньше уровня прошлого года урожайность идёт на 4,5 центнера, это очень немного, потому что погода последний месяц совершенно стоит нежаркая».

Диктует свои правила жара и чрезвычайным ведомствам. В этом году орловцы впервые получили предупреждение о пятом классе пожарной опасности. Таким статусом отметился август, 20 число.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Речь шла о Ливенском районе и городе Ливны. И действительно на один день он там был зафиксирован, из-за маленького количества осадков и достаточно высоких температур. Нужно следить постоянно, держать на контроле колебания температурного режима, колебания осадков».

Споры о глобальном потеплении ведутся давно. Но синоптики уверены - людям придётся привыкать к изменениям погоды. Они будут постепенными, но заметными. В июле этого года президент утвердил стратегию экологической безопасности страны до 2025 года, и там есть пункт, посвящённый адаптации к изменениям климата.


Мария Семак
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