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11:33, 14 сентября 2021 года Митрополит Тихон освятил храм и часовню в Шаблыкино Архипастырь посетил районный административный центр в минувшее воскресенье.





В воскресенье митрополит Орловский и Болховский Тихон посетил Шаблыкинский район. В райцентре он совершил малое освящение Покровского храма, недавно открывшегося после ремонта. Также Архипастырь освятил здесь антиминс (плат с вшитой в него частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на престоле).



Помимо этого, митрополит совершил чин освящения часовни преподобного Сергия Радонежского. Она открылась недавно в конце улицы Авангардовской, возле святого источника, – сообщил информационный отдел Орловской митрополии.



Фото пресс-службы Орловской митрополии





Артём Ежаков



