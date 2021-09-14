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12:00, 14 сентября 2021 года 84 орловца вчера заразились COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 351).



Накануне выписано 76 орловцев (всего – 41 406). От последствий болезни скончалось 966 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 17 837 (всего – 7 176 085), число выздоровевших – 15 907 (всего – 6 418 033). Общее число летальных исходов – 194 249 (+781 случай за сутки).





Артём Ежаков



